أعلنت شركة ZTE عن إصدار هاتفها Axon 30 5G بنسخته الجديدة، والذي صمم بتقنية جديدة للشاشة، إذ تم دمج الكاميرا الأمامية أسفلها لتعمل الكاميرا بشكل فعال وبنفس الوقت لا تظهر على الشاشة أية ثقوب أو مساحات خاصة بعدسة الكاميرا.
وتم دعم الهاتف وفقًا لـ”4pda” بكاميرا أساسية متطورة جدا أيضا، بدقة (64+8+5+2) ميجابكسل، فيها عدسة خاصة بالتصوير الفائق العرض، ومجهزة بحساسات لقياس عمق الصورة، أما كاميرته الأمامية فأتت بدقة 16 ميجابكسل وتتعامل مع تقنيات HDR.
ويحتوي الإصدار الجديد على معالج Qualcomm Snapdragon 870 5G، وذواكر وصول عشوائي 6 و8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 و256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات microSDXC، إضافة لمعالج رسوميات Adreno 650.
وجاءت شاشته من نوع OLED بمقاس 6.92 بوصة، دقة عرضها (2460/1080) بكسل، ترددها 120 هيرتز، ومعدل سطوعها 388 شمعة/م تقريبا، والهيكل أتى مصنوعا من المعدن والزجاج الصلب، مضادا للماء والغبار، وبه منفذان لشرائح الاتصال الخلوي، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 4200 ميلي أمبير .
وفق “أخبار 24”.