أعلنت شركة‎ ZTE ‎‏ عن إصدار هاتفها‎ Axon 30 5G ‎بنسخته ‏الجديدة، والذي صمم بتقنية جديدة للشاشة، إذ تم دمج الكاميرا الأمامية ‏أسفلها لتعمل الكاميرا بشكل فعال وبنفس الوقت لا تظهر على الشاشة أية ‏ثقوب أو مساحات خاصة بعدسة الكاميرا‎.‎

وتم دعم الهاتف وفقًا لـ”‏‎4pda‏” بكاميرا أساسية متطورة جدا أيضا، بدقة ‏‏(64+8+5+2) ميجابكسل، فيها عدسة خاصة بالتصوير الفائق العرض، ‏ومجهزة بحساسات لقياس عمق الصورة، أما كاميرته الأمامية فأتت بدقة ‏‏16 ميجابكسل وتتعامل مع تقنيات‎ HDR.‎

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ويحتوي الإصدار الجديد على معالج ‎ Qualcomm Snapdragon 870 ‎‎5G‎، وذواكر وصول عشوائي 6 و8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 ‏و256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات ‎ microSDXC، إضافة ‏لمعالج رسوميات‎ Adreno 650.‎

وجاءت شاشته من نوع‎ OLED ‎بمقاس 6.92 بوصة، دقة عرضها ‏‏(2460/1080) بكسل، ترددها 120 هيرتز، ومعدل سطوعها 388 ‏شمعة/م تقريبا، والهيكل أتى مصنوعا من المعدن والزجاج الصلب، ‏مضادا للماء والغبار، وبه منفذان لشرائح الاتصال الخلوي، ومنفذ 3.5 ‏ملم للسماعات، وشريحة ‎ NFC، وبطارية بسعة 4200 ميلي أمبير‎ .‎

وفق “أخبار 24”.