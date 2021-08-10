التقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اليوم الثلاثاء، اللاعب طارق حامدي الحائز على الميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو 2020 .
وعبر ولي العهد خلال اللقاء عن تهنئته للاعب حامدي على فضية الألعاب الأولمبية بطوكيو وما قدمه من مستويات مميزة في لعبة الكاراتيه، متمنيًا له تحقيق العديد من الألقاب الكبرى القادمة.
فيما عبر اللاعب طارق حامدي عن سعادته بلقاء ولي العهد ودعمه لكل الرياضيين بشكل عام والمهتمين بلعبة الكاراتيه بصفة خاصة مما يحفزهم لتقديم أفضل المستويات في المشاركات الدولية.
حضر اللقاء وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.
وفق “أخبار 24”.