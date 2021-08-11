الشيخ المصلح يوضح حكم إعطاء الزكاة للأخت

رد أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم الدكتور خالد المصلح، على سؤال حول حكم إعطاء زكاة الفطر للأخت.
وأوضح، خلال لقائه ببرنامج “يستفتونك” على قناة الرسالة، أنه لا حرج في إعطاء الزكاة للأخ أو الأخت طالما أنهما من ذوي الحاجات ومن المساكين، مبيناً أن زكاة الفطر تعطى للمساكين.
ولفت إلى أنه يجوز إخراج الزكاة إلى الأقارب الفقراء، مستشهداً بما رواه عبدالله بن عباس رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين. وفق “أخبار 24”.
هل يجوز إعطاء الزكاة للأخت؟ أ.د خالد المصلح
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— قناة الرسالة (@alresalahnet) August 10, 2021