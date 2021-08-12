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أخبار محلية > بعد معاناة مع مرض نادر أصيبت به منذ ولادتها.. وفاة الطفلة ريتاج الشهري ذات الـ 13 عاماً
12/08/2021   7:29 ص

بعد معاناة مع مرض نادر أصيبت به منذ ولادتها.. وفاة الطفلة ريتاج الشهري ذات الـ 13 عاماً

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توفيت الطفلة ريتاج الشهري ذات الـ 13 عاماً والملقّبة بسفيرة الابتسامة، وذلك بعد صراع مع مرض نادر أصيبت به منذ ولادتها، جعلها لا تفارق جهاز التنفس.

واستعرض برنامج “mbc في أسبوع” بعضاً من معاناة الطفلة ووالدها مع مرضها، والذي أدى في نهاية الأمر إلى وفاتها، بعدما ألهمت الجميع بصبرها ومحاولة تغلبها على المعاناة.

وكان والد ريتاج قد ذكر أنه كان يعبئ أسطوانات الغاز لها يومياً من المستشفى، حيث إن المستشفيات توفر أسطوانتي غاز أو 3 كحد أقصى، وتوفر الباقي للمرضى الآخرين، ما اضطره للجوء لتعبئة الأسطوانات؛ حيث كان يعبئ نحو 8 أسطوانات يومياً كان سعر الواحدة يصل لـ 400 على الأقل.

وكشف والد ريتاج عن أن ابنته أصيبت بالمرض وهي بعمر 9 أشهر لكن حالتها ساءت بعد سنتين عقب حدوث انحناء في العمود الفقري سبب لها نزيفاً، مبيناً أن ابتسامتها كانت تخفف عنه وعنها الكثير من المعاناة. وفق “أخبار 24”.

وبيّن أن معظم الأطباء أفادوا بأن مرض ريتاج ليس له علاج وكان مؤمناً بقضاء الله وقدره، مضيفاً أن ابنته حظيت بشهرة على مواقع التواصل الاجتماعي وكان يتابع حساباتها يومياً أملاً في إيجاد معين، لكن النتائج كانت عكس ذلك.

بعد معاناة مع مرض نادر أصيبت به منذ ولادتها.. وفاة الطفلة ريتاج الشهري ذات الـ 13 عاماً

أخبار محلية
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