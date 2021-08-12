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أخبار المناطق > القبض على مقيم باكستاني بمكة نشر فيديو عن حيازته مبالغ مالية مجهولة المصدر
12/08/2021   7:29 ص

القبض على مقيم باكستاني بمكة نشر فيديو عن حيازته مبالغ مالية مجهولة المصدر

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ألقت الجهات الأمنية القبض على مقيم باكستاني بمكة المكرمة لنشره مقطع فيديو يظهر حيازته مبالغ مالية مجهولة المصدر متباهياً بذلك.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، أنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول، لشخص صوّر ونشر حيازته لمبالغ مالية مجهولة المصدر عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، والتباهي بذلك، فقد تمكّنت الجهات الأمنية بالمنطقة من تحديد هويته والقبض عليه.

وأضاف المتحدث الإعلامي أن المقبوض عليه مقيم من الجنسية الباكستانية، في العقد الثالث من العمر، وأن إجراءات الاستدلال الأولية أظهرت أن المبلغ يعود لمؤسسة تجارية يعمل فيها مقيم من الجنسية ذاتها. وفق “أخبار 24”.

وأكد أنه جرى إيقاف الشخصين واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

القبض على مقيم باكستاني بمكة نشر فيديو عن حيازته مبالغ مالية مجهولة المصدر

أخبار المناطق
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