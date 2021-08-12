“التعليم” توجه المدارس بقبول أبناء المقيمين بالمملكة بشكل غير نظامي.. وتوضح الآلية

وجهت وزارة التعليم تعميماً لجميع مدارس المملكة بالسماح لأبناء المقيمين بطريقة غير نظامية بالتسجيل في المدارس، وتضمن التعميم شرح آلية قبول أبناء هذه الفئة.
وأشارت الوزارة في تعميمها إلى أن ذلك التوجيه يأتي استجابةً لبرقية وزير الداخلية باعتماد تنفيذ الأمر السامي بشأن استقبال أطفال الفئات الموجودة في المملكة بشكل غير نظامي.
وأوضحت أن آلية القبول تبدأ بتسليم إدارة المدرسة استمارة التسجيل لولي أمر الطالب أو الطالبة لتعبئة بياناتهم، ثم توجيهه لمراجعة إمارة المنطقة لاستكمال البيانات والتصديق على الاستمارة ثم إعادتها لإدارة المدرسة لتمكين الابن أو الابنة من الدراسة خلال العام الدراسي الحالي. وفق “أخبار 24”.
وشملت آلية القبول كذلك تزويد وكالة التعليم العام (الإدارة العامة للتقويم والقبول)، بإحصائية شهرية لأعداد المقبولين في جميع مراحل التعليم العام.