نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > “حجازي”: لا بد من تصحيح الأخطاء.. والفيصلي استغل عامل الجو
28/08/2021   12:04 م

“حجازي”: لا بد من تصحيح الأخطاء.. والفيصلي استغل عامل الجو

+ = -
846

علق محترف الاتحاد، المصري أحمد حجازي، على مساهمته في فوز فريقه أمام الفيصلي، بنتيجة 2-1، في إطار منافسات الجولة الثالثة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال حجازي في تصريحات بعد مباراة الاتحاد والفيصلي: “كان لدينا الثقة بأن نقدم مباراة جيدة بعد النهائي العربي وسعيد جدًا بالفوز”.

وأضاف: “لا بد أن نعمل على الأخطاء وعامل الجو ساعد الفيصلي بتسجيل الهدف”.

وبتلك النتيجة رفع الاتحاد رصيده إلى 6 نقاط بالتساوي مع النصر صاحب المركز الثالث، بينما تجمد رصيد الفيصلي عند 4 نقاط بالمركز الثامن. وفق “أخبار 24”.

“حجازي”: لا بد من تصحيح الأخطاء.. والفيصلي استغل عامل الجو

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885171203.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.