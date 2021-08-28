“حجازي”: لا بد من تصحيح الأخطاء.. والفيصلي استغل عامل الجو

علق محترف الاتحاد، المصري أحمد حجازي، على مساهمته في فوز فريقه أمام الفيصلي، بنتيجة 2-1، في إطار منافسات الجولة الثالثة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال حجازي في تصريحات بعد مباراة الاتحاد والفيصلي: “كان لدينا الثقة بأن نقدم مباراة جيدة بعد النهائي العربي وسعيد جدًا بالفوز”.
وأضاف: “لا بد أن نعمل على الأخطاء وعامل الجو ساعد الفيصلي بتسجيل الهدف”.
وبتلك النتيجة رفع الاتحاد رصيده إلى 6 نقاط بالتساوي مع النصر صاحب المركز الثالث، بينما تجمد رصيد الفيصلي عند 4 نقاط بالمركز الثامن. وفق “أخبار 24”.