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اخبار رياضية > الفيحاء يفوز على الطائي بثلاثية في دوري المحترفين
28/08/2021   12:04 م

الفيحاء يفوز على الطائي بثلاثية في دوري المحترفين

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حقق نادي الفيحاء، فوزًا هامًا على نظيره الطائي، خلال المباراة التي أقيمت اليوم (الجمعة) ضمن الجولة الثالثة من منافسات دوري المحترفين.

وافتتح رامون لوبيز التسجيل لنادي الفيحاء، في شباك نادي الطائي في الدقيقة “37” من عمر الشوط الأول للمباراة.

وأضاف أحمد بامسعود الهدف الثاني لنادي الفيحاء في الدقيقة “40” من الشوط الأول، قبل أن يقلص موسونا النتيجة في الدقيقة “44” مسجلُا أول أهداف فريقه في دوري المحترفين.

وقضى لاعب نادي الفيحاء، مالك العبدالمنعم على آمال الطائي، وسجل الهدف الثالث في الدقيقة “85” من عمر المباراة. وفق “أخبار 24”.

وبهذة النتيجة رفع نادي الفيحاء رصيده للنقطة السابعة في صدارة الترتيب مؤقتًا، فيما يتواجد الطائي في المركز الأخير بدون نقاط.

الفيحاء يفوز على الطائي بثلاثية في دوري المحترفين

اخبار رياضية
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