بالفيديو.. استشاري أمراض معدية يتوقع ارتفاع حالات كورونا مع عودة الدراسة وقدوم الشتاء

توقع استشاري الأمراض المعدية، الدكتور محمد بوسعيد، ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا مع قدوم فصل الشتاء وعودة الدراسة الحضورية.
وأوضح خلال لقائه على قناة “الإخبارية”، اليوم (الإثنين)، أن جميع الأشخاص الذين يذهبون إلى المدرسة تلقوا جرعتين من اللقاح، مبينًا أنه إذا أصيب أي منهم بالفيروس فسيكون وقت المرض قصيرًا.
ولفت إلى أن أي اجتماع في أماكن مغلقة مثل المدارس قد يزيد من الحالات، مشيدًا بالإجراءات الوقائية والضوابط التي اتخذتها المدارس للحد من تفشي المرض.وفق “أخبار 24”.
فيديو | استشاري أمراض معدية: توقعات بارتفاع حالات #كورونا مع عودة الدراسة ومع قرب دخول فصل الشتاء#عين_الخامسة#الإخبارية pic.twitter.com/ei9fcFTm8E
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 30, 2021