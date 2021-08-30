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أخبار محلية > بالفيديو.. استشاري أمراض معدية يتوقع ارتفاع حالات كورونا مع عودة الدراسة وقدوم الشتاء
30/08/2021   10:15 م

بالفيديو.. استشاري أمراض معدية يتوقع ارتفاع حالات كورونا مع عودة الدراسة وقدوم الشتاء

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توقع استشاري الأمراض المعدية، الدكتور محمد بوسعيد، ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا مع قدوم فصل الشتاء وعودة الدراسة الحضورية.

وأوضح خلال لقائه على قناة “الإخبارية”، اليوم (الإثنين)، أن جميع الأشخاص الذين يذهبون إلى المدرسة تلقوا جرعتين من اللقاح، مبينًا أنه إذا أصيب أي منهم بالفيروس فسيكون وقت المرض قصيرًا.

ولفت إلى أن أي اجتماع في أماكن مغلقة مثل المدارس قد يزيد من الحالات، مشيدًا بالإجراءات الوقائية والضوابط التي اتخذتها المدارس للحد من تفشي المرض.وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. استشاري أمراض معدية يتوقع ارتفاع حالات كورونا مع عودة الدراسة وقدوم الشتاء

أخبار محلية
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