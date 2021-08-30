طالب “سجدة الشكر” داخل مدرسته في بيشة يكشف سبب السجود

كشف الطالب عبد العزيز الدوسري، أسباب سجدة الشكر الشهيرة، والتي التقطتها إحدى كاميرات المراقبة في مدرسة بمحافظة بيشة في أول أيام العام الدراسي.
وقال خلال لقائه في برنامج “نشرة النهار” على قناة الإخبارية، إنه اعتاد أن يسجد شكرًا لله عندما تتحقق أي أمنية له، معربًا عن سعادته بعودة الدراسة حضوريًا.
وأضاف الدوسري الذي يدرس في الصف الثالث المتوسط، أنه اشتاق للغاية للمعلمين والأصدقاء، مشيرًا إلى أن تعلقه بالمدرسة ينبع من مساعدتها له في التعلم السريع، بالإضافة إلى أخلاق معلميه. وفق “أخبار 24”.
فيديو | طالب ثانوي في بيشة يستقبل العام الدراسي بـ “سجود الشكر”#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/eiIat09zLs
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 30, 2021