بعد إقراره مؤقتاً للتهيئة والاستعداد.. “التعليم” تمنع دخول الجوال في المدارس

أصدرت وزارة التعليم، اليوم (الثلاثاء)، قراراً بمنع استخدام الجوال نهائياً داخل المدرسة، وذلك بعد إقراره بصورة مؤقتة للتهيئة والاستعداد للعام الدراسي الجديد.
وأكدت الوزارة أنه تم منع دخول الجوال نهائيًا داخل المدارس، على أن تلتزم إدارة المدرسة بمتابعة التحديثات للحالة الصحية لمنسوبيها والطلبة يوميًا في موقع “توكلنا ويب”، وتحديدًا بخدمة “نتعلم بحذر”.
وشددت على ضرورة أن يقدم الطالب الجديد بالمدرسة أو المنقول إليها أو المتعافي، نسخة مطبوعة من الحالة في نظام “توكلنا”، أو يرسل نسخة منها إلى جوال إدارة المدرسة. وفق “أخبار 24”.
وأبانت أنه يمكن لإدارة المدرسة الاستثناء من منع إحضار الجوال للضرورة وفق سلطتها التقديرية، ومن ذلك حالة الطلبة الذين تستدعي ظروفهم الصحية ونحوها إحضار الجوال للمدرسة، على أن يُحفظ لدى إدارة المدرسة.
وذكرت أن على جميع منسوبي التعليم والطلبة وأولياء أمورهم وغيرهم بمنع التصوير في المدارس والمنشآت التعليمية بتاتًا، كونه مخالفة نظامية، مشددة على ضرورة التقيد بما صدر من النيابة العامة من تعليمات وضوابط في هذا الصدد.