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أخبار محلية > في لمسة إنسانية.. رجل أمن يعطي معتمرًا مظلته لحمايته من الشمس أثناء الطواف
03/09/2021   10:19 م

في لمسة إنسانية.. رجل أمن يعطي معتمرًا مظلته لحمايته من الشمس أثناء الطواف

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تداول العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، مقطع فيديو وُصف بالإنساني من داخل المسجد الحرام بين رجل أمن وأحد المعتمرين.

وأوضح الفيديو، الذي نشرته قناة الإخبارية، توجه المعتمر إلى رجل الأمن الذي كان يقف عند السياج المحيط بالكعبة المشرفة، ليطلب منه مظلته لحمايته من أشعة الشمس أثناء الطواف.

ومنح رجل الأمن المعتمر مظلته، في فعل يتسم بالإنسانية، في بيت الله الحرام.

وفق “أخبار 24”.

في لمسة إنسانية.. رجل أمن يعطي معتمرًا مظلته لحمايته من الشمس أثناء الطواف

أخبار محلية
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