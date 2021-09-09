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أخبار محلية > بالفيديو.. ممرض يروي كيف أنقذ امرأة مسنة تعرضت لوعكة صحية أثناء رحلة جوية
09/09/2021   10:50 م

بالفيديو.. ممرض يروي كيف أنقذ امرأة مسنة تعرضت لوعكة صحية أثناء رحلة جوية

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روى أخصائي التمريض بدر بن عناد تفاصيل إنقاذه امرأة تعرضت لهبوط حاد في ضغط الدم على متن طائرة.

وأوضح خلال استضافته على قناة “الإخبارية”، اليوم (الخميس)، أنه كان على متن رحلة القريات – الرياض يوم الإثنين الماضي، وبعد إقلاع الطائرة بنصف ساعة تقريبا تعرضت امرأة مسنة لوعكة صحية شديدة.

وأضاف أنه على الفور توجه نحوها ووجد حالتها الصحية سيئة ولاحظ خروج سوائل من أنفها وفمها، مبينا أنه توقع أن تكون المريضة تعاني من هبوط إما في ضغط الدم أو السكري.

وأشار إلى أنه قام بتنويمها على جانبها وأجرى الإسعافات الأولية لها، لافتًا إلى أن أحد الركاب أعطاه جهازًا لقياس السكري الذي أظهر استقرار نسبة السكري لديها. وفق “أخبار 24”.

وأبان أنه فسر حالتها بهبوط في ضغط الدم خاصة مع تعرقها بشكل واضح، منوها أنه توجه إلى غرفة المضيفين لإحضار مياه وملح لتشرب المريضة، التي بدأت في استعادة وعيها تدريجيًا وتحسنت حالتها الصحية.

بالفيديو.. ممرض يروي كيف أنقذ امرأة مسنة تعرضت لوعكة صحية أثناء رحلة جوية

أخبار محلية
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