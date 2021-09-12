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أخبار محلية > ملجأ للفئران والأفاعي.. سكان حي النرجس بالرياض يشتكون من مقبرة مجهولة
12/09/2021   8:31 ص

ملجأ للفئران والأفاعي.. سكان حي النرجس بالرياض يشتكون من مقبرة مجهولة

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اشتكى سكان حي النرجس بالرياض من وجود مقبرة تضم 13 قبراً وسط الحي، حيث إنها أصبحت ملجأ للفئران والحشرات والكلاب الضالة التي تخيف أطفالهم.  

وقال أحد السكان خلال تقرير بثته قناة “الإخبارية”، إنه صمم عمارته بمطل يطل على المقبرة مباشرة، مبيناً أنه لم يكن يعلم بوجودها قبل شراء الأرض ولم تكن موضحة على المخطط.  

وأضاف أن عائلته رفضت السكن في العمارة بسبب المقبرة، بينما أشارت مواطنة إلى أن المقبرة سببت تشوهاً بصرياً للمكان، لافتةً إلى أن صاحب العقار عند عرض المخطط لم يذكر أي شيء عن وجود المقبرة.  

واشتكى مواطن آخر من كثرة انتشار الحشرات والعقارب والفئران التي تهدد حياة أطفالهم، مشيراً إلى أنه اختار موقعاً نموذجياً لبناء منزل لأولاده إلا أن المقبرة غيرت كل حساباته.  وفق “أخبار 24”. 

ونوه التقرير إلى أن أحد السكان اكتشف مكان المقبرة؛ حيث إنها غير واضحة وغير مسجلة في الخرائط، مبيناً أن أمانة منطقة الرياض وضعت مؤخراً لافتة تعريفية تبيّن موقع المقبرة، إلا أن العقاريين يغيرون موقعها كلما حاولوا بيع عقار مجاور لها.  

 

ملجأ للفئران والأفاعي.. سكان حي النرجس بالرياض يشتكون من مقبرة مجهولة

أخبار محلية
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