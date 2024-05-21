سيطرة سعودية على جوائز “الفضاء مداك”

أعلنت وكالة الفضاء السعودية، اليوم (الثلاثاء)، الفائزين العشرة في مسابقة “الفضاء مداك”، بمساراتها الثلاثة “الفنون والنباتات والهندسة”، والذين يمثلون 7 دول عربية مختلفة، بعدما اجتازوا مراحل عديدة من المنافسة، وهم 3 من السعودية وواحد من كلٍ من الأردن ومصر والبحرين ولبنان والمغرب وسلطنة عمان وسوريا.
المسابقة التي حظيت على مدار جميع مراحلها باهتمام واسع من الطلبة العرب، الطموحين والشغوفين باستكشاف مجالات الفضاء، وتطوير مهاراتهم في هذا المجال الحيوي، تنوعت مجالات المشاركة فيها في ظل تنوع مسارات المسابقة؛ مما فتح الباب واسعًا أمام المشاركين لتقديم أفكارهم وابتكاراتهم، التي حظيت باهتمام لجنة التحكيم المكونة من مجموعة من العلماء والخبراء والمختصين في مجال الفضاء.
وفاز في مسار الفنون كل من: رائد الإلهام يامن الزعبي من المملكة الأردنية، ورائدة الإلهام بريتي سامي من مصر، ورائدة الإلهام جواهر فرحان من البحرين، ورائدة الإلهام رفقا منصور من لبنان، ورائدة الإلهام ألين العيسى من السعودية.
أما مسار النباتات فنال جائزته رواد النماء: سدن الدوسري من السعودية، وحورية باشيخ من المغرب، وفاطمة الزهراء الخابورية من سلطنة عمان. كما فاز في مسار الهندسة كل من رائدي الابتكار عبد الرحمن قطان من السعودية، ويارا رضا من سوريا.
وكانت الوكالة قد اختتمت فعاليات المسابقة اليوم، وذلك على هامش الحفل الذي نظمته بمقر هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، بمناسبة الذكرى الأولى لرحلة “السعودية نحو الفضاء”، بمشاركة الرئيس التنفيذي للوكالة الدكتور محمد بن سعود التميمي، وحضور عدد من المسؤولين والمختصين وسفراء الدول العربية الفائز طلابها. وفق “أخبار 24”.
وكانت قد وصلت أكثر من 50 مشاركة إبداعية إلى المرحلة النهائية، من إجمالي 80 ألف مشاركة جرى تقديمها للمنافسة على جوائز المسابقة البالغة قيمتها 500 ألف ريال، مع إيصال المشاريع الفائزة إلى محطة الفضاء الدولية «SSI»، التي تعد أكبر منصة ابتكارية في العالم؛ مما يعد فرصة فريدة لهم للإسهام في تنمية عمليات البحث والتطوير والابتكار، وإثراء الإسهامات العربية في هذا المجال.
وتعد مسابقة «الفضاء مداك» خطوة مهمة في إطار جهود الوكالة لدعم البحث والتطوير والابتكار في مجالات الفضاء الواسعة، وتحفيز الفكر الإبداعي للطلبة العرب بمختلف فئاتهم العمرية، هادفةً منها كذلك إلى تعزيز الاهتمام بمجال الفضاء، وتشجيع المواهب الشابة في العالم العربي على الابتكار والتميز في مجال الفضاء بحسبانه الاقتصاد التريليوني المقبل والقطاع المحفز للابتكار والملهم للأجيال.