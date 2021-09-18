يشعر الإنسان في بعض الأحيان بألم في الصدر، ويحدث ذلك بطريقة مفاجئة، ولا يدري ما السبب الذي يؤدي لذلك.
وهناك أسباب عديدة لظهور هذه الآلام، ومنها “نوبة الذعر”، وفي السطور التالية سنعرض أبرز العوامل المسببة لألم الصدر، ووفقا لـ “webmd” فهي كالتالي:
الفتق
توجد منطقة صغيرة حيث تلتقي المعدة مع المريء، ويمكن أن يؤدي السعال أو رفع الأشياء الثقيلة أو الإجهاد أثناء التبرز إلى الضغط على هذه المنطقة، وإذا كان هناك ضغط شديد، فقد يتم دفع جزء من المعدة إلى الفتحة، وهذا يسمى فتق الحجاب الحاجز، ويعتبر ألم الصدر من أحد أعراض الفتق، كما يصاحبه آلام المعدة أو المريء، والانتفاخ.
الهربس النطاقي
إذا كنت تعاني من ألم في الصدر مصحوبًا بطفح جلدي مؤلم وبثور على صدرك أو ظهرك، فقد تكون مصابًا بهذا المرض الناجم عن فيروس جدري الماء، وإذا تأثرت أعصاب جدار صدرك، فقد يكون الألم شديدًا، ويمكن أن يختفي الهربس النطاقي من تلقاء نفسه، ولكن يمكن لطبيبك أن يعطيك دواء للمساعدة في علاج الأعراض أو التخلص منه بشكل أسرع.
الربو
ضيق الصدر يعد من أحد أعراض الربو، إلى جانب السعال والصفير أثناء التنفس والصعوبة في التقاط الأنفاس، ويمكن أن يحدث بسبب العديد من الأشياء المختلفة، منها الغبار وشعر الحيوانات الأليفة.
حصى في المرارة
الحصى عبارة عن أجزاء صلبة من السائل الهضمي في المرارة، وإذا سد الطريق بين المرارة والقنوات الصفراوية التي تحمل الفضلات من جسمك، فقد تشعر بألم مفاجئ في معدتك، ويمتد ذلك لصدرك أو ظهرك أو كتفك الأيمن، ومن المرجح أن يحدث هذا في الليل بعد تناول وجبة دسمة.
حرقة من المعدة
إذا ارتفعت الأحماض من معدتك إلى المريء، فقد تشعر بألم ليس في صدرك فحسب، بل في فكك وحلقك أيضًا، ويعد التدخين والأسبرين والأدوية الأخرى غير الالتهابية والفاكهة الحمضية من العوامل المحفزة لحدوث حرقة في المعدة.
الألم العضلي
يمكن أن تؤدي ممارسة الرياضة بشكل أكثر نشاطًا أو بجهد أكبر من المعتاد إلى إجهاد عضلات جدار صدرك، وقد تلاحظ أن ألمك يزداد سوءًا عند الجلوس أو الوقوف بطريقة معينة، وقد يؤلمك أخذ نفس عميق أو الضغط على المنطقة المؤلمة، لذا يفضل في هذه الحالة التقليل من التمرين، وعدم رفع أشياء ثقيلة حتى يتحسن الألم.
مرض الزهري
يمكن أن يسبب هذا المرض النادر الذي ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي مشاكل في رئتيك، وتشمل الأعراض طفحًا جلدياً وإرهاقَا وصداعًا وألمًا عضلياً، ويمكن أن يسبب هذا ألمًا حادًا في الصدر وسعالًا بالمخاط.
نوبة الذعر
يشعر الإنسان في هذه الحالة بألم الصدر، يصاحبه ضيق في التنفس، أو تسارع دقات القلب، أو تنميل في اليد أو القدمين، وأحيانا يشعر بعض الناس بالدوار أو القلق.
الانسداد الرئوي
يحدث هذا عندما تتشكل جلطة دموية في مكان ما في جسمك، ثم تشق طريقها إلى رئتيك فيمنع الرئة من الحصول على ما يكفي من الدم، وحينها ستشعر بألم في صدرك عندما تتنفس بعمق أو تسعل أو تأكل أو تنحني، لذا يفضل الحصول على المساعدة الطبية على الفور.
العصب المقروص
إذا كنت تعاني من ضغط في أعصاب رقبتك، فقد تشعر بألم في صدرك أو ظهرك، ويمكن أن يؤدي الضغط المفرط على العصب إلى منعه من العمل كما ينبغي، والشعور بالوخز.
وفق “أخبار 24”.