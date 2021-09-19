"الحياة الفطرية" تسمح بصيد 4 أنواع من الطيور في المملكة

أعلن المركز الوطني للحياة الفطرية، اليوم (الأحد)، السماح بصيد بعض أنواع الطيور في المملكة.
وأكد أن طيور “قطا كستنائي البطن”، و”يمام مطوق أفريقي”، و”يمام النخيل”، و”حمام جبلي” من الطيور المسموح بصيدها في المملكة، وذلك من خلال البنادق الهوائية “الساكتون”.
وأوضح أن موسم صيد تلك الطيور يأتي في الفترة من 1 أغسطس حتى 31 يناير، باستثناء “قطا كستنائي البطن” الذي يبدأ موسم صيده في الفترة من 20 أغسطس حتى 20 أكتوبر.
ودعا المركز الراغبين بالصيد إلى الحصول على تراخيص الصيد من خلال زيارة منصة “فطري” الإلكترونية على الرابط:
وفق “أخبار 24”.