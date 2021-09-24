“الشورى” يكوِّن لجانه ويسمي رؤساءها ونوابها ويناقش عدداً من التقارير الأسبوع المقبل

يكوِّن مجلس الشورى الأسبوع المقبل، لجانه المتخصصة، ويسمي رؤساءها ونوابهم، وأعضاءها، وذلك طبقاً للوائح المجلس الداخلية بموافقة الأغلبية.
ويناقش المجلس في جلسته الإثنين المقبل، تقرير اللجنة الأمنية بشأن التقرير السنوي لوزارة الداخلية للعام المالي 1441/1442هـ، وتقريراً بشأن مشروع تعديل نظامي الحماية من الإيذاء وحماية الطفل المعاد إلى المجلس، كما يناقش تقريراً بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1441/1442هـ.
ويبحث المجلس تقريراً للجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للمركز السعودي لكفاءة الطاقة للعام المالي 1441/1442هـ، كما يناقش تقريراً بشأن تعديل نظام إيرادات الدولة المعاد إلى المجلس لدراسته، ويستعرض المجلس تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن وقف تطبيق جزاء الغرامة.
ويستعرض خلال جلسة الثلاثاء القادم تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مشروع الإثبات، كما يستعرض المجلس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة في شأن طلب الهيئة الملكية لمحافظة العلا استثناءها من إحدى مواد نظام الشركات. وفق “أخبار 24”.
كما يبحث تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات حول التقرير السنوي لوزارة النقل (سابقاً) للعام المالي 1441/1442هـ، وتقريراً آخر للجنة المالية بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للزكاة والدخل (سابقاً) للعام المالي 1441/1442هـ، وتقرير من لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، كما يناقش عددا من التقارير الأخرى.