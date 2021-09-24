نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > إضافة مادة جديدة لنظام “التأمين ضد التعطل عن العمل” تتعلق بتحديد الاشتراكات المستحقة
24/09/2021   6:52 م

إضافة مادة جديدة لنظام “التأمين ضد التعطل عن العمل” تتعلق بتحديد الاشتراكات المستحقة

+ = -
586

وافق وزير المالية محمد الجدعان على إضافة مادة للائحة التنفيذية لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل “ساند”.

وتضمنت المادة، التي نشرتها اليوم (الجمعة) جريدة “أم القرى”، آلية تحديد الاشتراكات المستحقة لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل إنفاذاً للمادة (السابعة) من ذات النظام.

ووفق المادة الجديدة تحدد وتعدل الاشتراكات وفق الآلية الآتية:

1- تحدد الاشتراكات بنسبة “2%” من الأجر الخاضع للاشتراكات في حال لم يتجاوز حجم الموجودات لحساب الفرع في تاريخ نفاذ تعديل المادة السابعة” من النظام “7” أمثال مصروفاته في السنة السابقة لتاريخ النفاذ. وفق “أخبار 24”.

2- تعدل الاشتراكات -بنسبة لا تزيد على “2%” ولا تقل عن “0.5%” من الأجر الخاضع للاشتراكات- بناءً على نتائج تقييم الحالة المالية لحساب الفرع كل 3 سنوات وفق الآتي:

أ- خفض الاشتراكات بنسبة “0.5%” في حال تجاوز حجم الموجودات للفرع في نهاية السنوات الثلاث “7” أمثال مصروفاته في آخر سنة منها.

ب- رفع الاشتراكات بنسبة “0.5%” في حال انخفض حجم الموجودات للفرع في نهاية السنوات الـ3 عن “7” أمثال مصروفاته في آخر سنة منها.

إضافة مادة جديدة لنظام “التأمين ضد التعطل عن العمل” تتعلق بتحديد الاشتراكات المستحقة

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885176042.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.