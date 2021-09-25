وزير الداخلية يتفاعل مع تغريدة لكاتب عن السلوكيات الفردية الشاذة في اليوم الوطني

تفاعل وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود مع تغريدة الكاتب سلمان الدوسري، التي تناول فيها السلوكيات الفردية الشاذة في اليوم الوطني، وذلك من خلال تأييده لمحتواها عبر خاصية الأيقونات.
وأكد الدوسري في التغريدة أن الخطر ليس في سلوكيات فردية شاذة تحدث في اليوم الوطني يقف لها القانون بصرامة تحت طائلة قانون التحرش أو الذوق العام.
وأضاف أن الخطر الحقيقي يتمثل في من يستغل تلك السلوكيات ليقتل فرحة الوطن بالتحريض والإحباط، مطالبا بالحذر منهم وعدم السماح لهم بتعكير الفرحة.
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— عبدالعزيز بن سعود بن نايف Abdulaziz bin Saud (@AbdulazizSNA) September 24, 2021
وفق “أخبار 24”.