“التجارة”: 6 مزايا لتصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر

كشفت وزارة التجارة عن 6 مزايا سيحصل عليها المستهدفون بالبرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، بعد تصحيح أوضاعهم.
وقالت الوزارة إن المزايا لتصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر تتمثل في: ضمان استمرار مزاولة النشاط، والإعفاء من العقوبات المقررة في نظام مكافحة التستر وما يترتب عليها، والإعفاء من ضريبة الدخل بأثر رجعي.
وأضافت أن المزايا تشمل أيضاً الحرية في مزاولة الأنشطة الأخرى، ونظامية التصرف في الأموال، إلى جانب ضمان الاستقرار والتوسع في النشاط التجاري.
وجددت الوزارة الدعوة لمخالفي نظام التستر للمبادرة بتصحيح أوضاعهم قبل انتهاء الفترة التصحيحية المحددة بتاريخ 16 فبراير من العام المقبل، وذلك لتجنب العقوبات الرادعة والتي تصل إلى السجن 5 سنوات والغرامة 5 ملايين ريال، ومصادرة الأصول والأموال غير المشروعة.
وفق “أخبار 24”.