طبيعية ومنزلية.. 10 مشروبات للطاقة ذات فوائد قيمة

قدم عدد من خبراء التغذية نصائح لإعداد مشروبات طازجة في المنزل باستخدام مكونات طبيعية، وذلك لتجنب تناول مشروبات تحتوي على مواد كيميائية حافظة أو كميات كبيرة من السكر المضاف.
وأشار الخبراء إلى أنه يمكن إعداد أنواع من المشروبات الطبيعية المعززة للطاقة بحيث يمكن استعمالها في المنزل، لا سيما أن المشروبات المعززة للطاقة والمتوفرة في الأسواق لا يمكن أن تكون طبيعية بنسبة 100% .
وقال موقع “بولد سكاي” Boldsky، المعني بالشؤون الصحية، إن “ماء جوز الهند والليمون” يعد من أفضل المشروبات لتقليل حرارة الجسم، ولمواجهة مشاكل ارتفاع حرارة الجو صيفا مثل الجفاف والالتهابات، كما أن مشروب “الزنجبيل والهيل” يتميز بأنه غني بمضادات الأكسدة وله خصائص مدرة للبول، ويمنع رائحة الفم الكريهة وتسوس الأسنان.
وأشار إلى أن “عصير الموز والحليب” فوائده عديدة منها أنه يساعد الجسم على التخلص من الشعور بالإعياء ويدعم إنتاج الجسم للإنزيمات وتعزيز الطاقة، بينما “عصير المانجو” يعد من أشهر مشروبات الطاقة الطبيعية ويتميز بأنه منخفض الدهون ويحتوي فقط على حوالي 100 سعرة حرارية لكل حصة.
وأضاف أن “الماء والعسل” يعتبر من المشروبات المفيدة، حيث إن العسل يعرف بأنه من أقدم المحليات الطبيعية المعروفة منذ فترة طويلة قبل انتشار السكر على نطاق واسع، ويحتوي العسل على نسبة عالية جدًا من المركبات النباتية المفيدة ويقدم العديد من الفوائد الصحية.
وأوضح الموقع أن مشروب “الشعير” يساعد على تعزيز مستويات طاقة الجسم، وبما أن الشعير من الألياف القابلة للذوبان فإنه يذوب في الماء ويمد الجسم بالطاقة المفيدة، كما يعتبر “عصير الجزر” منظفا للجسم ويحارب التعب، ويساعد على فقدان الوزن ويساعد في تحسين صحة العيون.
ولفت إلى أن “عصير البرتقال” يعد غنياً بفيتامين (C) والذي يعتبر أحد مصادر الطاقة المهمة للجسم، ويعد البرتقال غنياً بالفوسفور والمعادن والألياف، مشيراً إلى أن مشروب “الليمون” يحتوي على البوتاسيوم والذي يساعد عند تناوله على زيادة مستويات الطاقة في الجسم.وفق “أخبار 24”.
وأبان أن مشروب “اللبن” يعد غنياً بفيتامين (B2) والبروتين، فهو أحد أفضل معززات الطاقة الطبيعية، ينصح خبراء التغذية بتناول كوب من اللبن للتزود بالطاقة اللازمة في حال الشعور بالتعب أثناء العمل أو ممارسة التمرينات الرياضية.