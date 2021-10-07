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أخبار محلية > تقرير يكشف قيمة تقديرات أضرار حوادث 514 ألف مركبة خلال 2020
07/10/2021   6:28 م

تقرير يكشف قيمة تقديرات أضرار حوادث 514 ألف مركبة خلال 2020

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كشف تقرير عن قيمة تقديرات أضرار حوادث المركبات في مراكز التقدير البالغ عددها 10 مراكز موزّعة في 4 مدن بالمملكة، خلال العام المنصرم 2020م.

وأوضح التقرير السنوي للهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين للعام 2020م، اطّلعت عليه “أخبار 24“، أن قيمة التقديرات بلغت أكثر من 3,5 مليار ريال، على 514 ألف مركبة، في مراكز (الرياض، جدة، الدمام، الخبر).

وبين أنه تمت مراجعة 2238 تقريرا من خلال 60 مُقدّرا، فيما بلغت نسبة الرضا عن الخدمات من قبل المستفيدين 81%.

وتقوم مراكز تقدير بتقييم أضرار المركبات بشكل إلكتروني وفق معايير ومقاييس عالمية، تهدف إلى تحديد الأضرار واحتساب تكلفة أجور اليد وقطع الغيار. وفق “أخبار 24”.

تقرير يكشف قيمة تقديرات أضرار حوادث 514 ألف مركبة خلال 2020

أخبار محلية
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