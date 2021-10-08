النائب العام يوجه بالتحقيق مع الشخص الذي ظهر في فيديو يعتدي بالضرب على مسن بالدمام

وجه النائب العام الشيخ سعود المعجب بالتحقيق بشأن مقطع الفيديو المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي والذي يتضمن قيام شخص بالاعتداء بالضرب على مسن والإساءة إليه والتلفظ بعبارات تثير النعرات القبلية والعنصرية وتبث روح البغضاء والكراهية بين أفراد المجتمع.
وأكد مصدر مسؤول في النيابة العامة، اليوم (الجمعة)، أن النائب العام وجه أيضاً باستمرار إيقافه، واتخاذ الإجراءات النظامية المشددة تجاهه.
وأشار المصدر إلى أن النيابة العامة تحذر باستمرار عبر منصاتها الإعلامية كافة، من كل ما من شأنه المساس بوحدة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية بين أفراد المجتمع. وفق “أخبار 24”.
وكانت الجهات الأمنية في الدمام ألقت القبض على الشخص، والذي ظهر في الفيديو وهو يعتدي بالضرب المبرح على مسن ويوجه له عبارات عنصرية، موضحة أنه مواطن في العقد الرابع من العمر وهو من أرباب السوابق.