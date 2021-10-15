والد المعلمة شيخة المواش يوضح حالتها الصحية في يوم وفاتها

روى والد المعلمة شيخة المواش التي توفيت أمام طالباتها بإحدى مدارس الرياض، عبدالعزيز المواش، اليوم الجمعة، كواليس الساعات الأخيرة في حياة المعلمة شيخة.
وقال، خلال مداخلة في برنامج “سيدتي” على قناة روتانا خليجية، إن المعلمة شيخة لم تكن تعاني صحيًا إلا من أشياء بسيطة، مثل نقص بعض الفيتامينات، مشيرًا إلى أنها ذهبت للمدرسة يوم وفاتها وهي في أتم صحة.
وأوضح أن مديرة المدرسة قابلت شيخة بعد الحصة الثالثة وهي مبتسمة لتبلغها بأن لديها حصة انتظار، لتتوجه شيخة إلى الفصل وتسقط أرضًا فور بدئها في وضع أدواتها وحقيبتها على الطاولة.
وأكد أن شيخة كانت تتمتع بأخلاق رفيعة، حيث كانت بارة بوالديها وحريصة على الصيام وأداء كافة الصلوات في أوقاتها منذ الصغر، كما كانت تحرص على الصيام حتى في الأيام التي كانت تعاني خلالها وعكة صحية، مشيرًا إلى أنها كانت ترفض طلب والدتها بالتوقف عن صيام يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع لتجنب المشقة، وتتمسك بعاداتها التي اتبعتها منذ الصغر. وفق “أخبار 24”.
وذكر أنها كانت دائمًا تستقبل مكالمات هاتفية من طالباتها ليشكرنها على مجهوداتها في التعليم، وحرصها على تحفيزهن عن طريق المكافآت والجوائز التي كانت ترصدها للمتفوقات من طالباتها.
والد المعلمة #شيخة_المواش المتوفاة أمام طالباتها يحكي لسيدتي تفاصيل الساعات الأخيرة من حياتها #برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/uJGFv8ThI8
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) October 15, 2021