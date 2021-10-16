نجحت الجهات الأمنية بمنطقة جازان في إحباط محاولة تهريب أكثر من ربع طن من مادة القات المخدرة، والقبض على المهربين البالغ عددهم 14 شخصاً.
وأوضح مدير العلاقات والإعلام بوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية العقيد أحمد الطويان، أن دوريات الأفواج الأمنية بجازان تمكنت من إحباط تهريب 296 كيلو جرامًا من مادة القات المخدر، والقبض على مهربيها.
وأضاف الطويان أن عدد المقبوض عليهم 14 متهماً، 3 منهم مواطنون و11 من المخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، مؤكداً أنه جرى إيقافهم واستكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وإحالتهم لجهة الاختصاص.
وفق “أخبار 24”.