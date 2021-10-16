أتاحت شركة “فيسبوك”، النسخ الاحتياطية المُشفرة من طرف إلى آخر لمنصة “واتساب” لنظامي التشغيل “iOS” و”أندرويد”.
وتُساعد الميزة الجديدة في الحصول على مستوى عالٍ من التشفير للنسخ الاحتياطية الخاصة بالمُستخدم.
وأعلنت المنصة، اتخاذ هذه الخطوة لإغلاق إحدى الطرق الصعبة التي يمكن من خلالها اختراق الاتصال الخاص بين الأفراد عبر التطبيق.
ويُتيح التغيير الجديد تأمين النسخ الاحتياطية السحابية لمنصة “واتساب” بكلمة مرور، أو مفتاح تشفير مكون من 64 رقماً. وفق “أخبار 24”.
ويمكن للمُستخدمين تخزين مفتاح التشفير في وضع عدم الاتصال أو في مدير كلمات المرور من اختيارهم أو يمكنهم إنشاء كلمة مرور تدعم مفتاح التشفير الخاص بهم.