استشارية أمراض معدية: وصلنا إلى المناعة المجتمعية.. ويجب المداومة على أمرين

قالت استشارية الأمراض المعدية بمدينة الملك سعود الطبية الدكتورة حوراء البيات، إن تخفيف الإجراءات الاحترازية أكبر دليل على وصول المملكة إلى المناعة المجتمعية.
وأوضحت الدكتورة البيات خلال مداخلة مع قناة “الإخبارية”، أن الجميع يستطيع ممارسة الحياة الطبيعية بدون أي معوقات إلا في أماكن محددة، مشيرةً إلى أن المملكة كانت من أوائل الدول التي وفرت اللقاح المضاد لفيروس كورونا لجميع الفئات.
وأضافت أن الوصول إلى “الصفرية” في العناية الحرجة والوفيات سيتحقق عندما تأخذ الغالبية من سكان المملكة اللقاح المضاد لفيروس كورونا، لافتةً إلى أن فيروس كورونا سيصبح موسمياً ولن ينحسر بهذه السرعة، خاصة أن أعداد الإصابات منخفضة في أغلب الدول. وفق “أخبار 24”.
ونصحت بضرورة الاستمرار في ارتداء الكمامات بالأماكن المغلقة، إضافة إلى مبادرة المواطنين بالحصول على الجرعة الثانية من اللقاح، مبينةً أنه تم إعطاء نحو 45 مليون جرعة ولم يُرصد حتى الآن حالات وفاة أو حالة غير مطمئنة بعد تلقي اللقاح.
ووجهت الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، على دعمهما لجميع القطاعات للوصول إلى هذه المرحلة.
فيديو | استشارية أمراض معدية: #المملكة وصلت إلى المناعة المجتمعية ونطمح إلى “الصفرية” في الحالات الحرجة #تخفيف_الإجراءات_الاحترازية #الإخبارية pic.twitter.com/7OLkq6IVgX
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 15, 2021