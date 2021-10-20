“الآسيوي” يقرر إقامة الدور النهائي من تصفيات كأس آسيا 2023 بنظام التجمع

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم (الأربعاء)، إقامة الدور النهائي من تصفيات كأس آسيا 2023 بنظام التجمع من جولة واحدة، بدلاً من النظام السابق الذي كان يتضمن مواجهات الذهاب والإياب.
وشمل قرار الاتحاد إقامة منافسات كل مجموعة من ثلاث جولات أيام 8 و11 و14 يونيو 2022، على أن يتم الإعلان في وقت لاحق عن فتح باب تقديم طلبات استضافة مباريات تصفيات المجموعات لجميع فرق الاتحاد الوطنية المشاركة.
ونبه باحتمالية تعديل البرنامج الجديد للمباريات عند الحاجة، مؤكدًا أنه سيتم وضع مجموعة من المتطلبات من أجل استضافة مباريات التصفيات، وبشكل مماثل لتقديم طلبات استضافة البطولات بنظام التجمع لعام 2021، وذلك من أجل ضمان تطبيق أفضل معايير وبروتوكولات الصحة والسلامة. وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أن المعايير تتضمن تطبيق الحد الأدنى من قيود السفر والحجر لجميع الفرق المشاركة، وسهولة الرحلات الجوية إلى البلد المضيف، وتوافر ملاعب كافية من أجل استضافة المباريات، وإلزام تطبيق فحص كوفيد-19 على جميع اللاعبين والمسؤولين عند وصولهم للبلاد وخلال فترة المنافسة.