بالفيديو.. كلية الملك فيصل الجوية تحتفل بطلابها المتخرجين قبل 53 عاما

نظمت كلية الملك فيصل الجوية احتفالا خاصا بطلابها المتخرجين قبل 53 عاما، وذلك تقديرًا لهم ولمسيرتهم في خدمة الوطن.
ووثق تقرير مصور بثه برنامج “اليوم” على قناة “الإخبارية”، استقبال الكلية لطلاب الدورة الثالثة الذين تخرجوا قبل سنوات عديدة، حيث تم تكريمهم تقديرا لما قدموه خلال خدمتهم.
وشهد اللقاء تبادل الخريجين القدامى لأطراف الحديث فيما بينهم، كما شملت جولاتهم تفقد الكلية، ومقابلة منسوبيها من الطلاب والمسؤولين.
فيديو | احتفاء كلية الملك فيصل الجوية بطلبتها المتخرجين قبل 53 عاما#برنامج_اليوم pic.twitter.com/mrcn0ynDzc
— برنامج اليوم (@Studioekhbariy) October 20, 2021
وفق “أخبار 24”.