مُتخصص ينصح بالابتعاد عن هذه الأطعمة.. ويرد على مقولة “المفطح” غير صحي

نصح المُتخصص بالتدريب الرياضي والتثقيف الصحي، محمد التميمي، بالابتعاد عن الأطعمة عديمة القيمة الغذائية التي لا يوجد بها أي فائدة غذائية.
وقال التميمي خلال إحدى حلقات برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، إن الأطعمة عديمة القيمة الغذائية تتضمن المشروبات الغازية والعصائر المحلاة، وكذلك بعض المعجنات.
ونوه إلى أن ما يقال عن “المفطح” و”البرجر” بأنهما غير صحيين ليس صحيحاً، مشيراً إلى أنهما صحيان ومفيدان لكن الأمر يرتبط بطريقة إعدادهما والكميات التي يتم تناولها منهما.
الطعام والسمنة..
الكابتن/ محمد الفوزان التميمي -متخصص بالتدريب الرياضي والتثقيف الصحي- يحذّر من هذه الإضافات في الوجبات@Mralfozan#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/Txj27nvEjv
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) October 22, 2021
نوع الطعام والسمنة..
الكابتن/ محمد الفوزان التميمي -متخصص بالتدريب الرياضي والتثقيف الصحي: ابتعدوا عن هذه الأطعمة.. وهذه أفضل الأطعمة التي أنصح بها@Mralfozan#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/Ya5m9QhX7N
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) October 22, 2021
وفق “أخبار 24”.