قالت وزارة الداخلية، إن الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، تمكنت من ضبط نحو 16 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع.
وأوضحت أن الحملات التي تمت في كل مناطق المملكة خلال الفترة من 14- 20 أكتوبر الجاري أسفرت عن ضبط 15688 مخالفًا، منهم 7088 مخالفًا لنظام الإقامة، و6985 مخالفًا لنظام أمن الحدود، و1615 مخالفًا لنظام العمل.
وأبانت أن إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة بلغ 406 أشخاص، 57% منهم يمنيو الجنسية، و41% إثيوبيو الجنسية، و2% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 10 أشخاص لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة.
وأضافت الوزارة، أنه تم ضبط 20 متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أن من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة عددهم 86628 وافداً مخالفًا، منهم 77314 رجلاً، و9314 امرأة، لافتة إلى أنه تمت إحالة 71819 مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 2118 مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 11246 مخالفًا.
وأكدت أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.