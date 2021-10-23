استشاري ينصح بالتروي عند استعمال الأدوية الحديثة إلًا في حال الاضطرار

حذر استشاري القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر من التسرع في استعمال الأدوية الحديثة، إذ إنه قد تظهر بعض الآثار السلبية أثناء متابعة مراحل تقييم الدواء.
وأوضح النمر أن هناك قائمة من الأدوية التي تمت الموافقة على تسويقها في أمريكا وأوروبا، أظهرت عند استعمالها أعراضاً جانبية استدعت سحب الدواء دولياً بعد تجاوز المرحلة الثالثة.
وأشار إلى أن من هذه الأدوية على سبيل المثال (zantac ، reductil)، مشددًا على ضرورة استعمال البدائل الآمنة المتوفرة مادامت حالة المريض غير ملحة لتعاطي الدواء المنتج حديثًا. وفق “أخبار 24”.