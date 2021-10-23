الأميرة ريما: مبادرات المملكة تهدف للحفاظ على التنوع البيولوجي.. وهذا ما يمكن أن تضطلع به الرياضة

قالت سفيرة المملكة لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما بنت بندر، إن مبادرات المملكة البيئية تهدف للحفاظ على التنوع البيولوجي، ووقف انقراض بعض الحيوانات النادرة.
وأوضحت خلال كلمةٍ ألقتها ضمن أعمال منتدى “مبادرة السعودية الخضراء” اليوم (السبت)، أن المملكة تبذل جهوداً حثيثة لحماية البيئة، في الوقت الذي تمضي فيه قدماً نحو التنمية والتطور، مشيرة إلى استصحاب وسائل التقنية الخضراء في المشاريع البيئية الضخمة التي تبنتها المملكة مثل مشروع البحر الأحمر ومشروع نيوم.
ولفتت إلى الدور الذي تلعبه الرياضة في هذا الصدد، مبينة أن الرياضة قادرة على إحداث التأثير الإيجابي في قطاع الشباب والرياضيين، لاسيما وأنها طالما كرست مبادئ وقيمًا تؤكد الصداقة والاحترام. وفق “أخبار 24”.
وأضافت أن التحديات الكبيرة التي يواجهها العالم كالتغير المناخي، تستدعي العمل بفاعلية لتحقيق الأفضل، مشددةً على ضرورة التعامل بجدية واهتمام مع مبادرة السعودية الخضراء، التي جاءت لتوحد الجهود، للتغلب على الأزمة البيئية الدولية.