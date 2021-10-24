قال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إن المملكة ستقوم بإنتاج سيارة هجينة، كما أنها ستكون قادرة على صناعة سيارة كهربائية.
وأبان خلال حديثه اليوم في “قمة الشباب الأخضر” بالرياض، أن كافة الخيارات مفتوحة أمام المملكة؛ لافتاً إلى أنه سيتم توفير خطوط لشحن السيارات الكهربائية بمحطات الوقود؛ مع توفير كافة وسائل الأمان اللازمة.
وأوضح أن المملكة ستعمل على توليد الطاقة الكهربائية بأقل التكاليف في العالم.
فيديو | #وزير_الطاقة يعلن أن #المملكة ستكون قادرة في المستقبل على صناعة السيارات الكهربائية #الإخبارية #قمة_الشباب_الأخضر pic.twitter.com/ixQO9nWoW6
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 24, 2021
وفق “أخبار 24”.