“البدر” يثير الجدل بتغريدة عن حظ الهلال في دوري المحترفين

أثار الإعلامي الرياضي، خالد البدر، الجدل بين متابعيه، بعدما نشر تغريدة تحدث فيها عن حظ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، بعد فوزه على الرائد في الوقت القاتل ضمن منافسات الجولة التاسعة بدوري المحترفين.
وقال “البدر” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “الحظ بعد الـ90 أنقذ الهلال هذا الموسم في نصف مواجهاته الدورية”.
وأضاف: “بل أنّهُ كان كريماً كعادته عندما يكون الأزرق خارج الفورمة إذ قدم لهم بلنتي غير صحيح على طبق من ذهب في مباراة الحزم بالدقيقة (99)، وشاءت الأقدار أن لا يكون لها شرف إنقاذ الهلال، القادم أجمل وأفضل يازعيم”. وفق “أخبار 24”.
وحافظ فريق الهلال على سجله خاليا من الهزائم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، هذا الموسم، بفوزه المثير على ضيفه الرائد بثلاثة مقابل هدفين، مساء السبت الماضي، في الجولة التاسعة من المسابقة.
الحظ بعد الـ90 أنقذ #الهلال هذا الموسم في نصف مواجهاته الدورية .. بل أنّهُ كان كريماً كعادته عندما يكون الأزرق خارج الفورمة إذ قدم لهم “بلنتي” غير صحيح على طبق من ذهب في مباراة الحزم الدقيقة (99) شاءت الأقدار أن لايكون لها شرف إنقاذ الهلال.. القادم أجمل وأفضل يازعيم 💙🙏🏻
— خالد البدر (@KhaleadBader) October 25, 2021