المملكة تصنف جمعية “القرض الحسن” ومقرها لبنان كياناً إرهابياً لارتباطها بأنشطة داعمة لـ”حزب الله” الإرهابي

أعلنت المملكة ممثلةً في رئاسة أمن الدولة، اليوم، تصنيف جمعية “القرض الحسن”، ومقرها لبنان، كياناً إرهابياً؛ لارتباطها بأنشطة داعمة لتنظيم “حزب الله” الإرهابي.
وأوضح أمن الدولة في بيان له اليوم (الأربعاء)، أن الجمعية تعمل على إدارة أموال لتنظيم “حزب الله” الإرهابي وتمويله، بما في ذلك دعم الأغراض العسكرية، مشيراً إلى أن المملكة ستواصل العمل على مكافحة الأنشطة الإرهابية لهذا التنظيم.
وأشار إلى أنه سيكون هناك تنسيق مع الأشقاء والأصدقاء الدوليين؛ لاستهداف مصادر الدعم المالي للتنظيم، سواء كانوا أفراداً أو كيانات، للحد من أنشطته الإرهابية والإجرامية حول العالم. وفق “أخبار 24”.
وأكد تجميد جميع الأصول التابعة لجمعية “القرض الحسن” داخل المملكة، كما يُحظر القيام بأي تعاملات مباشرة أو غير مباشرة مع أو لصالح الجمعية، من قبل المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية المحددة وكافة الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين، وستُتخذ الإجراءات النظامية بحق كل من تثبت علاقته بالجمعية أعلاه، أو القائمين عليها.
ولفت إلى أن ذلك استناداً لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 21) وتاريخ 12 / 2 / 1439هـ، والآليات التنفيذية لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله، ومنها قرار مجلس الأمن رقم 1373 (2001)، الذي يستهدف مقدّمي الدعم للإرهابيين أو الأعمال الإرهابية.