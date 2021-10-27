مخترع احرامات بتقنية النانو: خسرت وظيفتي وأنا أسعى خلف حلمي.. واختراعي لم يسوّق بشكل كافٍ

ناشد مخترع الإحرامات بتقنية النانو، حمد اليامي، الجهات المسؤولة مساعدته في تسويق اختراعه.
وقال اليامي إن نسبة العوائد المالية التي تعرض عليه الشركات لكي تقوم بتصنيع اختراعه غير مجزية، وإنه لجأ لتصنيع الاختراع على حسابه الشخصي.
وأضاف أنه قام بتصنيع اختراعه من الإحرامات على نفقته الخاصة في موسمي الحج للعامين الماضيين، إلا أن اختراعه لا يزال لم يصنع بشكل كافٍ، نظراً لعدد الحجاج في كل عام.
وأكد على أنه يجب أن يتم دعم المخترعين والمبدعين من أبناء المملكة من أجل الارتقاء بالاقتصاد المحلي، مناشدا الجميع الوقوف إلى جانبه ومساعدته في تصنيع وتسويق اختراعه.
وبيّن أنه خسر وظيفته بوزارة الصحة وهو يسعى وراء حلمه في أن يصبح اختراعه متداولاً ويجني منه المال؛ إلا أن ذلك لم يتحقق. وفق “أخبار 24”.
جدير بالذكر أن اختراع اليامي مسجل ببراءة اختراع لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية عام 2019م، وحائز على شهادة الجودة العالمية (ISO)، ويتوافق مع معايير المواصفات القياسية السعودية، وحظي بتوصية من معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة بجامعة أم القرى.