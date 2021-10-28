“الصحة” توضح الأماكن الممنوع التدخين فيها وما هو سبب المنع

قالت وزارة الصحة إن هناك العديد من الأماكن يمنع التدخين فيها؛ بسبب ما قد يترتب عليه من أخطار على الصحة العامة وصحة البيئة، في حال تم التدخين فيها.
وأوضحت الوزارة أن التدخين يؤثر سلباً على المدخن ومن حوله، مشيرة إلى أن من حوله لا تعني الأشخاص فقط، حيث إن كل 300 سيجارة تـقتل شجرة كاملة؛ نتيجة الأسمدة والمبيدات الفاسدة.
وأضافت أن الأماكن الممنوع التدخين فيها تشمل المساجد والأماكن المحيطة بها، والوزارات والهيئات الحكومية، والمؤسسات بجميع مجالاتها، ومواقع إنتاج البترول ومشتقاته.
وأشارت إلى أنه يمنع التدخين كذلك في الأماكن المخصصة للعمل، وأماكن تصنيع وتجهيز المواد الغذائية، وفي المصاعد والمستودعات ووسائل النقل، والأماكن العامة الأخرى. وفق “أخبار 24”.
وشددت على جميع المدخنين ضرورة الالتزام بالقوانين وعدم التدخين في الأماكن العامة، والمبادرة بالحفاظ على الصحة بالإقلاع عن التدخين، لافتة إلى أن مخالفة التدخين في الأماكن الممنوعة التي أقرتها الجهات المختصة تبلغ 200 ريال.