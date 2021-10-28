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أخبار محلية > بالفيديو.. محامٍ: الفتيات اللاتي يظهرن على مواقع التواصل بملابس غير لائقة معرضات للمساءلة
28/10/2021   8:19 ص

بالفيديو.. محامٍ: الفتيات اللاتي يظهرن على مواقع التواصل بملابس غير لائقة معرضات للمساءلة

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قال المحامي عبدالله الغصن، إن ظهور الفتيات على مواقع التواصل بملابس غير لائقة ومظهر غير لائق، يجعلهن عرضة للإحالة والمساءلة من قبل الجهات المعنية.

وأضاف الغصن خلال إحدى حلقات برنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية”، إن تحرك الجهات المعنية تجاه تلك الوقائع وتوجيه التهم للفتيات المخطئات سيجعلهن عرضة للإحالة إلى المحاكمة؛ كونه لا يتم الضبط إلا في حال وجود جريمة.

ولفت إلى أن الضوابط موجودة ومعلنة من الدولة سواء للتصوير أو النشر، كما أن العقوبات محددة أيضاً، مبيناً أنه يمكن لأي شخص تقديم بلاغ في حال استغلال بعض الآباء والأمهات لأطفالهم عبر تصوير بعض المقاطع. وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. محامٍ: الفتيات اللاتي يظهرن على مواقع التواصل بملابس غير لائقة معرضات للمساءلة

أخبار محلية
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