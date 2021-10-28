بالفيديو.. محامٍ: الفتيات اللاتي يظهرن على مواقع التواصل بملابس غير لائقة معرضات للمساءلة

قال المحامي عبدالله الغصن، إن ظهور الفتيات على مواقع التواصل بملابس غير لائقة ومظهر غير لائق، يجعلهن عرضة للإحالة والمساءلة من قبل الجهات المعنية.
وأضاف الغصن خلال إحدى حلقات برنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية”، إن تحرك الجهات المعنية تجاه تلك الوقائع وتوجيه التهم للفتيات المخطئات سيجعلهن عرضة للإحالة إلى المحاكمة؛ كونه لا يتم الضبط إلا في حال وجود جريمة.
ولفت إلى أن الضوابط موجودة ومعلنة من الدولة سواء للتصوير أو النشر، كما أن العقوبات محددة أيضاً، مبيناً أنه يمكن لأي شخص تقديم بلاغ في حال استغلال بعض الآباء والأمهات لأطفالهم عبر تصوير بعض المقاطع. وفق “أخبار 24”.
هل بالمملكة قانون يحاسب الفتيات على ظهورهن على السوشيال ميديا بملابس غير لائقة ومظهر غير لائق؟ .. محامي يجيب @asghuson#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/9BZoIPe1RT
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) October 27, 2021
الظهور اللائق وغير اللائق بالسوشيال ميديا .. من يحدد تلك الضوابط ؟ المحامي عبدالله الغصن يجيب @asghuson#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/lZ0XaU6fWH
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) October 27, 2021
عبدالله الغصن .. محامي : الضوابط موجودة ومعلنة من الدولة سواء للتصوير أو النشر وهذه العقوبات المحددة@asghuson#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/c2c42x3xQP
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) October 27, 2021