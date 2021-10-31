أمر طبيعي.. ماجد عبد الله يعلق على تعثر النصر

علق لاعب النصر السابق ماجد عبد الله على تراجع نتائج الفريق خلال الفترة الماضية، وآخرها التعادل أمام الفيحاء بمسابقة الدوري.
وكتب عبد الله عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:” من الطبيعي أن يمر أي فريق بمثل هذه العثرات في البداية”.
وأضاف: ” النصر حالياً يحتاج دعم والتفاف الجميع حوله لتجاوز هذه العثرة والعودة لطريق الانتصارات، ننتظر من اللاعبين كذلك زيادة الجهد والتركيز لتحقيق الأفضل للنصر دائماً”. وفق “أخبار 24”.
وتعادل النصر أمام الفيحاء، مساء أمس السبت، في إطار منافسات الجولة العاشرة بدوري المحترفين.
ويحتل النصر المركز السابع بجدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 13 نقطة من 4 انتصارات و3 هزائم وتعادلين وله مباراتان مؤجلتان.