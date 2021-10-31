وليد الفراج يتحدث عن النصر: “الآسيوية لا صعبة ولا قوية”

علق الإعلامي الرياضي وليد الفراج، على الأوضاع التي يعيشها فريق نادي النصر، بعد خروجه من بطولة دوري أبطال آسيا، على يد الهلال، وخسارته أمام الاتفاق، والتعادل أمام الفيحاء، في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال وليد الفراج، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “أتفهم حالة انعدام الوزن التي يمر بها نادي النصر منذ خروجه من الآسيوية أمام الهلال، لكن لا أفهم كمية الحسد التي يواجه بها مسلي آل معمر من البعض”.
وأوضح وليد الفراج: “شوية لديهم مرشح رئاسة بديل وشوية إسقاطات بغيضة ضده وبعض المنتقدين عينهم على دعم الداعم.. والله حاله صعبة”، متابعا: “يجب أن يتخلص بعض محبي النصر من البحث عن سلبيات منافسيهم، فلديهم حاليا من المشاكل والأخطاء ما يكفيهم”. وفق “أخبار 24”.
وأشار: “الخروج الآسيوي كان محبطا لكنه ليس آخر الطريق، لو تفرغ أهل النصر فعلا لناديهم لمدة 18 شهرًا قادمة، سيتغير حالهم لما يحلمون به، حينها سيطلقون الشعار الجديد، الآسيوية لا صعبة ولا قوية”.
يجب ان يتخلص بعض محبي النصر من البحث عن سلبيات منافسيهم ،فلديهم حاليا من المشاكل والاخطاء ما يكفيهم ،الخروج الاسيوي كان محبطا لكنه ليس اخر الطريق ،لو تفرغ اهل النصر فعلا لناديهم لمدة 18 شهر قادمه سيتغير حالهم لما يحلمون به ،حينها سيطلقون الشعار الجديد ، الاسيوية لا صعبه ولا قوية
— #وليد_الفراج (@waleedalfarraj) October 31, 2021