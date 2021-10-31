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أخبار محلية > غادر المنزل منذ 4 أيام.. أسرة “العلوي” في جدة تناشد البحث عن مفقودها
31/10/2021   8:56 م

غادر المنزل منذ 4 أيام.. أسرة “العلوي” في جدة تناشد البحث عن مفقودها

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وجّهت أسرة المفقود علي محمد العلوي نداء استغاثة للجهات الأمنية، بتكثيف عمليات البحث عن مفقودها، الذي غادر المنزل منذ 4 أيام في حي الرحاب بمحافظة جدة ولم يعُد.

وقالت أخت المفقود في حديثها لـ”أخبار 24″ إن شقيقها متغيب منذ يوم (الخميس) الماضي، وإنه يعاني اعتلالات نفسية، مبينة أنه كان يرتدي فنيلة زرقاء وبنطلوناً عنابياً عندما غادر.

وأوضحت أنه تم التواصل مع الجهات الأمنية ولا يزال البحث جاريًا عنه، وناشدت الجميع مساعدتهم في عملية البحث، وفي حال توفر أي معلومات عن مكان وجوده التواصل معهم على الرقمين (0504643271) و(0508293479)، أو تبليغ أقرب مركز للشرطة.

غادر المنزل منذ 4 أيام.. أسرة “العلوي” في جدة تناشد البحث عن مفقودها

أخبار محلية
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