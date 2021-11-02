حجز المنتخب الأولمبي السعودي، مقعدًا في نهائيات بطولة كأس أمم آسيا تحت 23 عامًا المقررة إقامتها في أوزبكستان العام المقبل (2022).
وحقق المنتخب الأولمبي فوزًا ثمينًا، اليوم (الثلاثاء) على بنجلاديش بثلاثية نظيفة ليضمن التأهل إلى كأس آسيا.
وأنهى الأخضر الأولمبي نتيجة الشوط الأول متقدمًا على بنجلاديش بهدفي سعود عبدالحميد في الدقيقة “16” وزياد الجهني في الدقيقة “19”.
وعزز لاعب نادي النصر، أيمن يحيى تقدم المنتخب الوطني الأولمبي في الدقيقة “70” من عمر المباراة التي سيطر عليها الأخضر الأولمبي.
وفق “أخبار 24”.