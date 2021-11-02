النائب العام يوجه بضبط المتورطين في واقعة الاعتداء على موظفي أحد المطاعم

أصدر النائب العام الشيخ سعود المعجب، توجيهاته بالقبض على الأشخاص المتورطين في واقعة الاعتداء على موظفي أحد المطاعم الشهيرة في طريق الرياض – مكة.
وأكد مصدر مسؤول في النيابة العامة، اليوم (الثلاثاء)، أنه بناءً على ما تم رفعه من قبل مركز الرصد النيابي لمحتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي يتضمن قيام أشخاص بالاعتداء على موظفي أحد المطاعم، فقد أصدر معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب أمراً بسرعة القبض على المذكورين وإحالتهم إلى النيابة العامة.
وشدد المصدر على أن النيابة العامة ستتخذ الإجراءات الجزائية بحقهم، وستطالب في حقهم بأشد العقوبات النظامية الرادعة. وفق “أخبار 24”.