“الموارد البشرية” تنظم ملتقى التمكين في منطقة مكة المكرمة

نظمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اليوم, ملتقى التمكين في منطقة مكة المكرمة, بحضور وكيل الوزارة للتمكين والضمان الاجتماعي المهندس سلطان الجريس، ووكيل التأهيل والتوجيه الاجتماعي الدكتور عبدالله الوهيبي, وعدد من منسوبي الوزارة, وذلك بفندق الهيلتون بمحافظة جدة.
ويهدف الملتقى إلى تمكين مستفيدي منظومة الخدمات الاجتماعية القادرين على العمل من مستفيدي الضمان الاجتماعي والأيتام وذوي الإعاقة في المنطقة، عبر تزويدهم بالممكنات التي تساعدهم بالاعتماد على الذات عبر المواءمة مع متطلبات سوق العمل، وذلك تماشياً مع رؤية المملكة 2030 وأهداف برنامج التحول الوطني.
وتضمن الملتقى توقيع 7 مذكرات تعاون تغطي عدة مجالات من تدريب نوعي وتدريب منتهٍ بالتوظيف وإتاحة أكثر من 1000 فرصة وظيفية و500 فرصة تمويلية ومشاريع ريادية وإنتاجية تُقدَّم من خلال 27 جهة شريكة من شركاء التمكين من القطاعين العام والخاص وغير الربحي تُقدَّم لأكثر من 3000 مستفيد من مستفيدي منظومة الخدمات الاجتماعية من المسجلين لحضور الملتقى الذي يهدف إلى التوعية ونشر ثقافة العمل وتحفيز المستفيدين للحصول على فرص تمكينية تتوافق مع قدراتهم ومهاراتهم. وفق “أخبار 24”.
ويقدم الملتقى أكثر من 10 دورات تدريبية عن مهارات المقابلات الشخصية والإرشاد المهني وتحديد الميول الوظيفية وورش عمل ترفع ثقافة العمل الحر وتسعير المنتجات والتعريف بأبرز شركاء تمكين ريادة الأعمال والمشاريع الإنتاجية.