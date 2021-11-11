بالفيديو.. “أم نايف” مسنة خلال زيارتها “البوليفارد”: “ابقعد لين يطيح اللي براسي”

أبدت سيدة مسنة، زارت موقع “بوليفارد الرياض سيتي”، إعجابها بما شاهدته، وأظهرت مدى سعادتها واستمتاعها بما شاهدته.
وأظهر مقطع فيديو نشره “موسم الرياض” المسنة في حديث مرح مع إحدى الفتيات المنظمات بالبوليفارد، حيث طلبت المسنة تصويرها بجوار إحدى النوافير.
وأشارت المسنة إلى أن ابنها أوصلها إلى البوليفارد، وأنها ستبقى به لفترة طويلة، وقالت: “أنا راعي طويلة ما عندي شيء.. ابقعد لين يطيح اللي براسي”. وفق “أخبار 24”.
وعندما سألت الفتاة المنظمة المسنة عمّا إذا كان المكان أعجبها ردت أم نايف بقولها: “فوق الخيال”، لافتة إلى أنها قامت بتوثيق مشاهداتها في البوليفارد بجوالها ونشرتها على صفحتها على موقع “تيك توك”.
المكان مكانك .. لين ما يطيح اللي براسك يا أم نايف ❤️
يا زين الصدفة اللي جمعتنا فيك في #بوليفارد_رياض_سيتي 😍#موسم_الرياض pic.twitter.com/MJie0gGCzw
— موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason) November 10, 2021