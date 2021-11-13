ضبط نحو 15 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع

كشفت وزارة الداخلية، اليوم (السبت)، عن آخر مستجدات الحملات الميدانية المشتركة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود المنفذة خلال الأسبوع الماضي في مناطق المملكة.
وأوضحت الوزارة أن إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بلغ أكثر من 14.9 ألف مخالف، منهم أكثر من 7 آلاف مخالف لنظام الإقامة، ونحو 6 آلاف مخالف لنظام أمن الحدود، و1549 مخالفاً لنظام العمل.
وأبانت أن إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة بلغ 353 شخصًا، 66% منهم يمنيو الجنسية، و32% إثيوبيو الجنسية، و2% جنسيات أخرى، كما جرى ضبط 34 شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة.
وأضافت أنه جرى ضبط 12 شخصاً متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم، فيما بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 87.7 ألف وافد مخالف، منهم أكثر من 78.6 ألف رجل، و9.2 ألف امرأة. وفق “أخبار 24”.
وأشار البيان إلى أنه جرى إحالة أكثر من 73 ألف مخالف لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 2878 مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل أكثر من 10 آلاف مخالف.