“أمسية فوق الخيال”.. السفير الصيني يزور “ذا جروفز” برفقة زوجته ويعبر عن انطباعاته

زار السفير الصيني في المملكة، تشن وي تشينغ وزوجته، مساء أمس (الجمعة)، موقع فعالية “ذا جروفز The Groves” المقامة في حي السفارات ضمن فعاليات “موسم الرياض”.
وعبر السفير الصيني عن سعادته بزيارة الفعالية، مبيناً أن ما شاهده “خيالي وفوق الخيال”، مبيناً أنه التقى منظمة الفعالية السيدة سهام حسنين، ووصفها بأنها “خير ممثلة للمرأة السعودية التي تحقق إنجازات مستمرة”.
ووجه شكره لرئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ على الدعوة الكريمة التي وجهها له، مشيداً بالانطلاق الناجح لفعاليات “موسم الرياض”. أخبار 24″.
يشار إلى أن “ذا جروفز” تقام في أجواء مميزة وفريدة من نوعها، وتستمر حتى نهاية مارس 2022م، وهي تمنح الزوار تجارب استثنائية في المجالات الترفيهية والفنية، حيث توفر خدمات متكاملة، إذ تضم عناصر للاسترخاء، ووسائل للتمتع بالرفاهية، إضافة إلى مجموعة مختارة من المقاهي والمطاعم الفاخرة، وفعاليات ترفيهية وورش فنية متنوعة.