متحدثة “التعليم”: تخصيص “حاسب إرشادي” بكل إدارة لتقديم الدعم استعدادًا للاختبارات النهائية

استعرضت المتحدثة باسم وزارة التعليم العام، ابتسام الشهري، اليوم (الاثنين)، مستجدات استعدادات المدارس لأداء الطلاب للاختبارات حضوريًا، وذلك بعد انقطاع دام لمدة عامين.
وأوضحت، خلال مداخلة في برنامج “نشرة النهار” على قناة الإخبارية، أنه تم تشكيل لجنة لمتابعة استعدادات المدارس وتنظيم عملية أداء الاختبارات حضوريًا، بما يشمل تنظيم دخول الطلاب وخروجهم وتوفير المعقمات والكمامات، بالإضافة إلى الحفاظ على التباعد الجسدي والتأكد من سلامة وسائل النقل المدرسي.
وأضافت أن الوزارة حرصت على تهيئة الطلاب لعودة الاختبارات حضوريًا من خلال توفير الدعم النفسي والمعرفي للطلاب وأولياء الأمور، مشيرة إلى أنه تم تخصيص “حاسب إرشادي” في مختلف إدارات التعليم لتقديم النصائح والإرشادات. وفق “أخبار 24”.
وكانت وزارة التعليم قد أعلنت في وقت سابق، آلية الاختبارات النهائية لطلاب التعليم العام في المملكة، على أن تبدأ في 17 نوفمبر الجاري.
فيديو | متحدث #التعليم العام لـ #نشرة_النهار:
مدارس #المملكة مستعدة لاستقبال طلابها وفق البروتوكولات الصحية#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/7134f37SDH
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 15, 2021
فيديو | متحدث #التعليم العام لـ #نشرة_النهار:
تخصيص “حاسب إرشادي” في مختلف إدارات التعليم لتقديم النصائح والإرشادات#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/0T5OcUTWyE
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 15, 2021